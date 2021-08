Ein Wohnmobil kann man kaufen. Man kann sich aber auch einen Bus kaufen und ihn selbst umbauen. Im Internet sind etliche Anhänger der „Vanlife“-Szene unterwegs. Der Instagram-Bus @pauly_crafter kommt aus Sausenheim.

„Ausgebaute Wohnmobile sind oft zu teuer“, sagt Philipp aus Sausenheim. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Melanie hat er sich nicht zuletzt deshalb den Traum vom eigenen Van erfüllt. Einen VW Crafter haben die beiden in mühevoller Arbeit zu einem Auto umgebaut, in dem man wohnen kann.

Im hinteren Bereich ist das Bett, davor gibt es zwei Sitzbänke mit einem ausziehbaren Tisch. Direkt hinter dem Fahrerraum, gegenüber von der Schiebetür, ist eine Küche, die eigentlich alles hat, was man braucht: Einen Herd, eine Spüle und einen Kühlschrank. Hinter der Arbeitsplatte sind Aufkleber an der Wand, die aussehen, als wären es Kachelfliesen. Der Van ist wohnlicher eingerichtet als ein Standard-Wohnmobil.

Die Szene tauscht sich im Internet aus

Und ja: Auch an die Toilette haben die beiden gedacht. Nur fest eingebaut ist sie nicht. Dafür hat der Platz nicht gereicht. Stattdessen gibt es eine ragbare Campingtoilette, die unter der Sitzbank eingebaut ist. Für den „Notfall“ tut die es. Wichtig ist sie in diesen Tagen auch deshalb, weil man wegen der Corona-Hygienerichtlinien in einigen Bundesländern auf Campingplätzen nur stehen darf, wenn man eine eigene Toilette an Bord hat – auch, wenn man dann trotzdem die Waschhäuser benutzen darf. Aber nicht nur wegen des Platzes haben sich die beiden Van-Camper gegen eine fest eingebaute Toilette entschieden. Eine Nasszelle, in der man auch Duschen könnte, verursacht Wasserdampf, der gerade bei selbstgebauten Campern schlecht für die Möbel sein kann.

Inspiriert wurde Philipp vor allem von YouTube und Instagram. Er selbst ist mit seinem Bus als @pauly_crafter auf der Plattform unterwegs. Dort tauscht sich die Szene nicht nur aus, sondern es gibt auch Influencer, die einen gewissen Leuchtturmcharakter haben. Dazu gehört Dominik Freund mit seinem YouTube-Kanal „Freundship“. Er hat mit „Vans of Germany“ jüngst ein Portal im Internet eingerichtet, auf dem sich Selbstausbauer kostenlos vorstellen dürfen. Die User können Fotos hochladen und kleine Beschreibungstexte eingeben. Interessierte Van-Fans wiederum können dort stöbern und Ideen für ihren Ausbau sammeln.

Es gibt nichts, was es nicht gibt

Das Selbstausbauen von Bussen zu Reisemobilen ist im Grunde nichts Neues: Schon vor den ersten Wohnmobilen bauten Bastler ihre Kleinbusse um, sodass sie in den Campingurlaub fahren konnten. Die Firma Westfalia produzierte ab 1950 in Zusammenarbeit mit Volkswagen die sogenannte Campingbox, mit der man einen VW-Bus T1 in einen Campingbus umbauen konnte. Die ersten fertig ausgebauten Reisemobile gab es Ende der 50er-Jahre, auch auf Basis des T1. Sie ähnelten daher eher den heutigen selbstausgebauten Vans als Wohnmobilen, wie man sie heutzutage kennt.

Neben dem Crafter von Volkswagen, den die Sausenheimer als Basis genutzt haben, setzen viele auf Mercedes Sprinter, Fiat Ducato oder Ford Transit. Im Grunde eignen sich alle Kastenwagen, die eher eckig sind. Gerade für Laien im Möbelbau ist es da einfacher, die Inneneinrichtung ans Fahrzeug anzupassen. Beim Selbstausbauen gilt jedochs: Es gibt nichts, was es nicht gibt. So kann man im Netz selbstausgebaute Lkw, Doppeldeckerbusse oder alte Feuerwehrautos finden. Und kleiner geht es ebenfalls immer: Es reicht ein alter VW Käfer. Einige der Batstler haben es geschafft, in diesen Kleinwagen einen Schlafplatz und eine Küche einzubauen. Der sprichwörtlichen Freiheit des Campens scheinen also auch beim Ausbau keine Grenzen gesetzt.

Während des Corona-Lockdowns, als Hotels geschlossen waren, hatten Philipp und Melanie Glück. Mit ihrem @pauly_crafter konnten sie den Urlaub trotzdem genießen. Sie haben sich sogar bis zum Gardasee gewagt. Und weil sonst fast niemand da war, haben sie einen Platz direkt am Wasser ergattern können. Ein Foto davon haben sie auf Instagram gepostet.