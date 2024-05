Seit 2019 waren nicht mehr so viele Schwimmerinnen und Schwimmer zum Pfingstschwimmen der Delphine nach Grünstadt gekommen wie in diesem Jahr. Was waren die Gründe dafür und wie lief der Wettkampf?

Alle 33 Vereine, die sich angekündigt hatten, waren auch gekommen, darunter auch wieder der Schwimmclub Hellas-Glana aus den Niederlanden, der mit 27 Schwimmern wohl die weiteste Anreise hatte.