In diesem Jahr soll es kein Winzerfest geben. Auf diese Empfehlung an den Gemeinderat hat sich der Bockenheimer Ausschuss für Fremdenverkehr, Winzerfest und Kultur in seiner jüngsten Sitzung geeinigt.

Das diesjährige Bockenheimer Winzerfest hätte vom 16. bis 19. Oktober gefeiert werden sollen. Coronabedingt wird daraus wohl nichts. Diskutiert worden sei, ob es wenigstens einen Vergnügungspark auf dem Festplatz geben soll, um den Schaustellern unter die Arme zu greifen. Doch auch davon habe der Ausschuss schließlich abgesehen, sagte der Beigeordnete Uli Keidel (parteilos) im Nachgang der Sitzung. Denn Aufwand, Arbeit und Kosten überstiegen bei weitem den Nutzen, auch für die Schausteller. Die Entscheidung liege allerdings beim Gemeinderat.

Einig ist sich der Ausschuss laut Keidel auch darin gewesen, dass der für November geplante Festakt zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde in der Emichsburg in der ursprünglich vorgesehenen Form nicht durchführbar ist. Die Hygiene- und Abstandsregeln könnten in der Halle zwar eingehalten werden. Außer den Ehrengästen könnte aber nur eine Handvoll Bürger teilnehmen. Keidel: „Das ist keine Feier, die wir anstreben.“

Sowohl der Festakt als auch das im August ausgefallene Open-Air-Festival sollten nachgeholt werden, sobald dies wieder möglich sei, empfiehlt der Ausschuss dem Gemeinderat.

Termin