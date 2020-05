Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und die Leiterin des Kreisgesundheitsamts, Silke Basenach, rufen die Bürger dazu auf, sich weiter auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Kapazitäten seien vorhanden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung, daher sollten Bürger auch Abstriche nehmen lassen, wenn sie nur geringe Krankheitssymptome aufweisen. Damit das möglich ist, wurden die Kriterien für Corona-Tests mittlerweile ausgeweitet: So kann man sich nun auch bei kleinen Anzeichen für eine mögliche Infektion melden – selbst wenn man keinen unmittelbaren Kontakt zu einem nachgewiesen Infizierten hatte. Laut Basenach erlauben die erweiterten Kapazitäten dieses Vorgehen, das wichtig sei, weil ansteckende Personen nur über Tests identifiziert und weitere Maßnahmen ergriffen werden können. In den vergangenen Wochen seien die Tests in den eigens eingerichteten Centern in Neustadt und Grünstadt zurückgegangen, berichtet die Kreisverwaltung. „Daher werden wir möglicherweise die Öffnungszeiten verkürzen“, sagt Ihlenfeld. „Wir freuen uns alle über die ersten Lockerungen, die dank der insgesamt gesunkenen Neu-Infektionszahlen möglich sind, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Bedrohung noch nicht hinter uns liegt.“ Es sei noch nicht vorbei. Die Bürger müssten sich daher weiterhin aufmerksam beobachten, bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und ihren Hausarzt kontaktieren, um eine Überweisung in eines der Testcenter zu erhalten.