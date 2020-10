Am Leininger-Gymnasium in Grünstadt hat es in der vergangenen Woche in der 12. Jahrgangsstufe einen Coronafall gegeben. Das bestätigte Kreissprecherin Sina Müller am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ. Am 9. Oktober seien enge Kontaktpersonen des oder der Infizierten getestet worden. Das sei in diesem Fall möglich gewesen, weil es sich um einen überschaubaren Personenkreis gehandelt habe – im Gegensatz zur IGS, wo sieben Klassen und bis zu 250 Kinder betroffen sind. Alle Tests seien negativ gewesen. Bei manchen der Kontaktpersonen laufe die 14-tägige Quarantäne noch. Normalerweise meldet die Kreisverwaltung solche Fälle, warum das dieses Mal unterblieb, könne nicht mehr nachvollzogen werden: „Was da schief gelaufen ist, weiß ich nicht“, sagte die Kreissprecherin.