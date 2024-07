In der Kirchheimer Grundschule hat es dieses Jahr eine Gefahrenverhütungsschau durch den Brandsachverständigen des Landkreises Bad Dürkheim gegeben. Dabei wurden mehrere Mängel festgestellt, von denen einer gravierend war. Laut Fachmann nehmen die Klassensäle im ersten Obergeschoss so viele Menschen auf, dass im Fall eines Brandes keine angemessene Rettung möglich wäre, da es bislang nur einen Rettungsweg gibt und die Kirchheimer Feuerwehr nur über eine dreiteilige Schiebeleiter verfügt. Sein Fazit: Die Klassenräume müssen entweder verlegt oder eine Außentreppe als zweiter Rettungsweg angeschafft werden. Die Verbandsgemeinde beauftragte daraufhin umgehend ein Architekturbüro mit der Planung einer solchen Treppe und mittlerweile liegen auch Angebote für diverse Außentreppen vor, die den Zweck erfüllen können. In seiner jüngsten Sitzung beauftragte der Verbandsgemeinderat den Kauf eines Treppengerüsts zum Preis von rund 94.000 Euro. Es soll in den Sommerferien montiert werden.