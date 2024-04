Die Reparatur wird etwa 300 Euro kosten: Am Montag hat jemand den linken Außenspiegel eines Opel Meriva beschädigt, der zwischen 7.10 Uhr und und 17.45 Uhr in der Grünstadter Straße Vorstadt stand. Laut Polizei ist das Malheur dem unbekannten Verursacher wohl beim Ausparken passiert. Weil er dann einfach weiterfuhr, wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt melden: Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.