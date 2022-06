Am späten Samstagabend ist ein fahrendes Auto absichtlich von einem Fußgänger beschädigt worden. Nach Mitteilung der Polizei ist ein Mann gegen 23.20 Uhr auf der Landstraße 499 gelaufen. Als ein Pkw langsam an der Person vorbeifuhr, schlug der Fußgänger gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges, sodass an diesem Sachschaden entstand. Der Täter konnte flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen, Telefon 06352 9110.