Lange Zeit hatte ein Weingut in Bissersheim Stühle im Außenbereich bewirtschaftet, wofür allerdings die Genehmigung fehlte. Inzwischen wurde ein Bauantrag für die Errichtung von 54 Sitzplätzen im Garten des Betriebes gestellt. „Wir haben das gemeindliche Einvernehmen unter drei Bedingungen einstimmig erteilt“, sagte Bürgermeister Elmar Reichert im Nachgang zur Ratssitzung am Montag. Es sei ein Lärmgutachten zu erstellen, es dürften keine Lautsprecher installiert werden und ab 22 Uhr müsse Ruhe herrschen. Reichert erläuterte, dass es öfter Beschwerden wegen des Lärms dort gebe. Der Rat habe extra für diese Entscheidung zusammenkommen müssen, da die Frist für den vorliegenden Antrag am 19. März abgelaufen wäre. Marius Pollmer habe seinem Ärger darüber Luft gemacht. Die Verwaltung solle solche Angelegenheiten früher bearbeiten, sodass nicht extra wegen einer Sache eine Sitzung einberufen werden müsse.