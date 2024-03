Zwei großzügige Spenden haben die Asslemer Grottehexe beim „Hexenglühen“ auf dem Dorfanger übergeben. Welche beiden gemeinnützigen Projekte nun von dem Engagement der Damen profitieren.

Innerhalb von rund neun Monaten haben die Grottehexe eine stattliche Summe gesammelt. Grottehex Sandra Gehrmann fasst die vielen Gelegenheiten zusammen, bei denen der Euro in der Kasse klingelte: „Beispielsweise an Altweiberfastnacht, aber auch über unsere Spendenkörbchen bei den Winzern und den Kaffee- und Kuchenverkauf an der Weinwanderhütte haben wir die Spenden gesammelt.“ „Wir“ – das sind derzeit zehn engagierte Frauen, die sich über weiteren Hexenzuwachs freuen würden, erzählt Mitglied Pamela Kristens.

Der Großteil der Spenden wurde an den Omega-Freundes- und Förderkreis aus Bad Dürkheim übergeben, der seit 2000 sowohl die Palliativstation Omega des Evangelischen Kreiskrankenhauses als auch das stationäre Hospiz in Bad Dürkheim unterstützt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger Vorsitzender des Vereins die Spende von exakt 4333,33 Euro entgegen. „Seit 2023 haben wir das Hauswirtschaftskonzept übernommen, durch das die Patienten täglich ein frisch gekochtes Essen bekommen – dafür wollen wir die großzügige Spende verwenden“, erzählt er. Obwohl ein Hospiz ein eher trauriger Ort sei, gehe es Patienten, die zuvor nicht mehr essen wollten, im Hospiz häufig besser. Dort bekämen sie manchmal sogar Lust auf bestimmte Speisen. „Dann werden auch mal Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe gekocht, wenn sich ein Patient das wünscht“, betont Steiniger.

Den zweiten Teil der Spendengelder – 1222,22 Euro – übergaben die Grottehexe an Norbert Schott, den Ortsvorsteher von Asselheim: „Wir wollen das Geld für den Gerber-Platz verwenden, der zwar jetzt schon gut ist, der aber im hinteren Teil eine Hexen-Bank bekommen soll.“