Es sind keine guten Nachrichten für die Autofahrer aus dem Eistal und aus Asselheim: Die halbseitige Sperrung in der Asselheimer Straße in Grünstadt ist bis zum 31. Juli verlängert worden. Grund sind „unvorhersehbare Verzögerungen bei der Verlegung der Versorgungsleitungen“, wie es am Mittwoch von der Stadtverwaltung hieß. In der Straße wird eine Baustellenzufahrt für das neue Fachmarktzentrum Nord errichtet. Man kann zwar von Grünstadt nach Asselheim fahren, aber nicht in die Gegenrichtung. Das führt dazu, dass die Autofahrer entweder lange auf der Umgehungsstraße unterwegs sind – oder unerlaubterweise Schleichwege benutzen. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten am 9. Juli abgeschlossen sein sollen. Start war im April.