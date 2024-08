Grünstadter Zeitung: Asselheim, 2. August 1924. Von einem Auto angefahren wurden gestern morgen am Eingang unseres Dorfes drei Männer von Albsheim a.d.E., die sich nach Grünstadt auf die Arbeit begeben wollten. In der Nähe des Friederich’schen Anwesens hörten sie hinter sich ein Auto und wichen nach links auf die Fußbank aus. In dem Augenblick wurde auch schon einer von dem Wagen umgerissen und konnte sich nur durch schnelles Umwälzen vor dem Überfahrenwerden retten, sodaß er mit Hautabschürfungen an Bein und Rücken davon kam. Sein Fahrrad, das er drückte, ist total zerstört. Seine Mütze, die ins Auto geflogen war, warf der Führer des Wagens heraus, fuhr aber ohne sich umzudrehen weiter. Dem zweiten wurde ein Schuh zerrissen, der dritte kam mit dem Schrecken davon. Der Eigentümer des Autos ist noch nicht ermittelt.