Der langjährige Geschäftsführer des Kreisverbands des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), Jörg Hunsinger, ist verabschiedet worden. Rund 44 Jahre lang hat Hunsinger den ASB in Grünstadt begleitet, schreibt die Hilfsorganisation in einer Mitteilung. Er begann 1981 als Zivildienstleistender, dann hauptamtlich in der Rettungswache und war außerdem als Ausbilder und Betriebsrat engagiert. In wirtschaftlich schwieriger Lage habe Hunsinger 2001 die Geschäftsführung des Kreisverbands übernommen, so der ASB. Zu seinen wesentlichen Leistungen zählten die wirtschaftliche Stabilisierung des Verbands, der Aufbau der Sozialstation mit ambulantem Pflegedienst, der Aufbau der Zivildienstschule in Kerzenheim mit späterer Umgestaltung zum Seminarhaus für den Freiwilligendienst und die Begleitung der Zertifizierung des Rettungsdienstes in Grünstadt.

Am Samstag wurde Jörg Hunsinger im Weinstraßen-Center in Grünstadt von rund 60 Mitarbeitenden sowie Vertretern des Landesvorstands und Geschäftsführenden anderer ASB-Kreisverbände in einer Feierstunde verabschiedet. Der Vorsitzende des Landesvorstands, Oswald Fechner, überreichte ihm die Ehrennadel des ASB-Bundesverbands. Hunsinger wechselt laut ASB am 1. Juli in den Ruhestand, er werde im ASB jedoch weiterhin ehrenamtlich engagiert sein. Sein Nachfolger soll der bisherige Leiter der Abteilung Rettungsdienst Axel Daunderer werden.