Der Hettenleidelheimer Allgemeinmediziner Achim Raabe hat zu viel Impfstoff. „Momentan habe ich jeweils rund 100 Dosen von BioNTech-Pfizer und Moderna, aber quasi keine Anmeldungen von Impfwilligen“, berichtete der Arzt am gestrigen Montag. Vor Weihnachten sei es umgekehrt gewesen: Die Nachfrage habe nicht mit dem vorhandenen Serum befriedigt werden können. Daraufhin hat Raabe ordentlich Impfstoff nachgeordert. Am ersten Freitag im Januar sei er 140 Spritzen losgeworden, am zweiten habe er 100 Injektionen verabreichen können, erzählt er. Zu 95 Prozent habe es sich um Boosterungen gehandelt. Am vergangenen Freitag hätten sich jedoch lediglich 40 Menschen einen Piks in den Oberarm abgeholt. „Als wenn jemand einen Hahn zugedreht hat“, beschreibt der Mediziner die gegenwärtige Situation und ruft alle Interessierten auf, sich Impftermine in seiner Praxis geben zu lassen, Telefon 06351 7468.abf