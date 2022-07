Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr, die allerdings durch Wolkenbrüche ein jähes Ende fand, wird es am Samstag eine zweite Auflage der Veranstaltung „Art im Bad“ geben. „Wir haben noch ein bisschen am Ambiente gefeilt, zum Beispiel wird eine richtige Cocktail-Bar aufgebaut“, erläutert Hettenleidelheims Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU). Engagiert worden sei die RPR1-Showband Buzz. Sie wird ab 16.30 Uhr in der Konzertmuschel im Freibad Hettenleidelheim stehen. Das Quintett um Frontmann John Seegert präsentiert die größten Party-Hits der vergangenen Jahrzehnte. Karten für das Freiluft-Kulturevent gibt es an der Abendkasse.