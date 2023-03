Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Arirang-Quintett hat in der Reihe Grünstadter Sternstunden im Gemeindesaal der Evangelischen Stadtmission mit „Vive la France“ ein Programm französischer Komponisten präsentiert. Diese wussten die vielen Farben der Instrumente zu kammermusikalischen Kleinodien zu nutzen, wie an diesem Abend zu hören war.

Während im Barock die Besetzungen oft variabel und verschiedene Instrumente sogar austauschbar waren, begann in der Klassik und noch mehr in der Romantik, Klang und Atmosphäre in