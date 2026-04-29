Eine Drei-Mann-Bande lässt sich für Müllentsorgung teuer bezahlen, kippt den Unrat dann aber einfach in die Natur: Wie ein Ortschef die Gauner in eine Falle gelockt hat.

Es klingt zunächst wie ein freundlicher Service, wovon Battenbergs Ortsbürgermeister Eric Bach berichtet: „Derzeit fährt ein Schrotthändler durch die Gegend und bietet den Haushalten an, auch gleich den Sperrmüll zu entsorgen.“ Dabei handelt es sich in Wahrheit um eine dreiste Masche, um Geld zu kassieren. Denn der weiße Bus mit rumänischem Kennzeichen nimmt den Unrat gegen Bezahlung zwar mit, bringt ihn aber offenbar nicht zu einem Wertstoffhof, um ihn dort nach Materialien getrennt abzugeben. Vielmehr landet der Abfall tonnenweise in den Wäldern der Region.

Mehrere Gemeinden betroffen

„Mir kam das erst zu Ohren, dass wir betroffen sind, als mich ein Jagdpächter aus Weisenheim am Berg anrief“, erzählt der Ortschef. Dieser habe Müllberge im Forst entdeckt und darin Hinweise auf eine Battenberger Familie gefunden. Eric Bach, hauptberuflich Polizeibeamter, ist zu der Familie gefahren und hat sie befragt. Für 400 Euro pro Fuhre hätten die Schrotthändler den Sperrmüll in ihr Auto geladen. Bach schrieb sich die Telefonnummer der Täter auf, erstattete Anzeige bei seinen Kollegen, informierte den Forst und die Verbandsgemeinde Leiningerland.

„Dann habe ich immer mehr Anrufe erhalten“, sagt Bach. Illegale „Deponien“ hat es außer in Weisenheim unter anderem in Neuleiningen, in Wattenheim bei der Hetschmühle und zwischen Altleiningen und Höningen gegeben. Die VG habe den Abfallentsorgungsbetrieb beauftragt, den Unrat zu entfernen. Im Bischofswald auf Battenberger Gemarkung ist noch eine dieser Müllhalden zu sehen. Auf diese sind Wanderer gestoßen. Jäger Peter Kalt, der informiert wurde, hat sogleich bei der Polizei angerufen. „Aber die haben mich ans Ordnungsamt verwiesen“, erzählt er. Dann hat Kalt nach eigener Darstellung dreimal für jeweils endlose Minuten in der Warteschleife der VG gehangen. „Ich hatte keine Chance, die Sache zu melden“, sagt er achselzuckend. Also hat er schließlich Bach angerufen.

Bürgermeister mahnt zur Vorsicht

Der Ortschef weiß eigenen Angaben zufolge nun sicher von zwei Battenberger Haushalten, die den Schrotthändlern auf den Leim gegangen sind. Einer habe sogar fünf Fuhren in Auftrag gegeben. „Dieses Geschäftsmodell ist eine reine Gelddruckmaschine“, merkt Bach an. Er bat eine Familie, mit den Rumänen eine Abholung zu vereinbaren, und gab der Polizeiinspektion Grünstadt Bescheid. Die Beamten waren dann zur Stelle und haben die Personalien aufgenommen. „Es handelt sich um drei wohnsitzlose Männer“, berichtet der Bürgermeister. Da man es hier, wie es hieß, lediglich mit Ordnungswidrigkeiten zu tun habe, sei das Trio anschließend weitergefahren.

Bach appelliert an die Bürger, keinesfalls irgendwelchen Leuten gegen Gebühr ihren Sperrmüll mitzugeben. Eine kostenlose Abholung kann beim Landkreis zweimal jährlich vereinbart werden. Andererseits sei es möglich, die Wertstoffhöfe der Region selbst anzufahren. Die meisten Dinge werde man dort ebenfalls gratis los.