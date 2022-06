Wie bringt man ein Haus aus den 1960ern auf den Stand der Zeit? Eine Antwort auf diese Frage können Besucher am heutigen Samstag (14 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) in Grünstadt bekommen. Ein von den Frankenthaler P4-Architekten umgebautes Haus in der Königsberger Straße 8 ist anlässlich des Tages der Architektur geöffnet. In dem Haus wohnt eine junge Familie. Bauten aus den 60er-Jahren hätten eigene Herausforderungen, wie die Fachleute der P4-Architekten mitteilen: „In dieser Zeit wurden oft Baumaterialien mit hohen Schadstoffbelastungen verwendet und auch der Energieverbrauch spielte eine untergeordnete Rolle.“ Zudem sei das Gebäude mehrmals umgebaut und erweitert worden, so dass aus einer anfänglich recht klaren Gebäudestruktur ein „Dschungel mit drei Eingängen und vielen unterschiedlichen Baustoffen“ wurde. Das Gebäude wurde im Inneren konsequent von schadstoffhaltigen Baustoffen befreit, die Sanierung sei schonend, aber nachhaltig vorgenommen werden. Und wie es heute aussieht, kann man sich am Wochenende anschauen – die Architekten sind vor Ort.