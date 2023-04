Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Plötzlich sind alle Feminist*innen. Aber von echter Gleichberechtigung kann nach Auffassung der Berliner Journalistin Ann-Kristin Tlusty (28) noch längst keine Rede sein. Warum wirken überholte Strukturen in der Gesellschaft so eisern fort? Wie lassen sie sich abwracken? Darüber schreibt sie in ihrem Buch „Süß“, das sie demnächst auf Einladung der Stadtbücherei in Grünstadt vorstellt. Holger Pöschl hat mir ihr darüber gesprochen.

Frau Tlusty, Sie bezeichnen Ihr Buch als „Streitschrift“. Was läuft denn so grundsätzlich falsch mit der Gleichberechtigung, dass es so etwas braucht?

Wir