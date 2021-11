Eigentlich sollte der Ausbau des Bordollorings in Grünstadt Ende der zweiten November-Woche abgeschlossen sein. Doch die Arbeiten verzögern sich, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Grund sind – wie so häufig in diesen Zeiten – Lieferengpässe bei Baumaterialien und das schlechte Wetter. Die Arbeiten werden nun wohl noch bis Ende November andauern. Ausgebaut wird eine Strecke von 260 Metern. Bereits im September 2019 stimmte der Stadtrat dem Ausbau des Bordollorings südlich des Talwegs zu. Im Oktober 2020 sprach sich der Rat für eine Asphaltbauweise mit Rinne und Bürgersteig aus. Nach einer Beteiligung der Anwohner folgte im Februar der endgültige Beschluss. Die Arbeiten kosten 817.000 Euro und werden von der Firma Strabag erledigt. Rund 530.000 Euro trägt die Stadt, zudem wird ein Teil der Gesamtkosten an die Anlieger umgelegt. 100.000 Euro davon zahlen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen die Didier-Werke AG.