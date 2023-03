Wegen Arbeiten an der Wasserleitung wird ein Geh- und Radweg in Grünstadt in der nächsten Woche gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen dem Fachmarktzentrum Nord und der Eistalbrücke. Sie ist ab Montag blockiert und wird voraussichtlich am Freitag wieder freigegeben. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer ist laut Verwaltung ausgeschildert, sie führt über den Wirtschaftsweg hinterm Fachmarktzentrum.