Die Obergasse in Grünstadt wird wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen in Höhe Spitalstraße/Bleichgraben ab Montag, 11. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. April, gesperrt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Der öffentliche Parkplatz im Bereich Bleichgraben/Ecke Obergasse wird bereits ab dem heutigen Freitag gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Bleichgraben wird während der Maßnahme über diesen Parkplatz geleitet. Die weitere Umleitung wird ausgeschildert.