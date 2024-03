Weil die Fahrbahn dringend saniert werden muss, ist die Grünstadter Daimlerstraße an der Einmündung zur Industriestraße von Mittwoch bis Samstag, 20. bis 23. März, halbseitig gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In diesem Zeitraum kann von der Industriestraße nicht in die Daimlerstraße eingefahren werden.