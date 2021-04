Anfang Mai beginnen die Arbeiten für den Rastplatz an der Ecke Bärenbrunnenstraße/Raiffeisenstraße. Der Ortsbeirat begrüßte am Mittwoch den Start im Frühling. Kosten von rund 9500 Euro (netto) werden entstehen. Die Summe setze sich zur Hälfte aus Materialkosten und zur anderen Hälfte aus Aufwands- und Arbeitskosten zusammen. Einen Spender eines Walnussbaums gebe es bereits, informiert Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD). Bereits im vergangenen Jahr beschäftigte sich der Ortsbeirat mit dem Thema und plante zwei Sitzgruppen ein. Ob dies nun tatsächlich realisiert, werden kann oder nur eine Sitzgruppe und weitere Sitzgelegenheiten mit Baumstämmen geschaffen werden, komme nun auf den finanziellen Rahmen an. Die Verwaltung müsse schauen, ob eine weitere Bank noch ins Budget passe, beispielsweise wenn man andere Dinge einspare. Auch die Pflanzzeit der Sträucher, Stauden und Bäumen war Thema. Geplant war eine Pflanzaktion mit freiwilligen Helfern im Mai. Ob dies nun auch so angegangen werden kann oder ob vielleicht erst im Spätsommer mit dem Aussetzen der Pflanzen begonnen werden soll, da könne man sich Rat bei den Gärtnern des Bauhofs holen, erklärte Walther.