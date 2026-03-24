Was in den vergangenen Wochen mit Bäumen in Asselheim passiert ist, lässt Grünstadts Stadtverwaltung mit einer mahnenden Botschaft reagieren.

Bäume am Straßenrand sind der Grünstadter Stadtverwaltung viel wert: Sie haben Angaben aus dem Rathaus zufolge „große Bedeutung für Lebensqualität, Umwelt und Stadtbild“. Umso wichtiger sei es, dass ihre Pflege „ausschließlich fachgerecht“ vorgenommen wird: Wenn sich Laien daran versuchen und etwas falsch machen, könne das den Pflanzen schaden. Um etwa Äste zu stützen, rücken demnach ausschließlich kompetente Firmen oder geschulte Bauhof-Mitarbeiter an. Und wenn von einem Baum Gefahr ausgehen könnte, werde unter Umständen auch ein zertifizierter Kontrolleur eingeschaltet. Im Asselheimer Baugebiet Battenbühl hingegen haben Bürger in den vergangenen Wochen Straßenbäume „in Eigeninitiative zurückgeschnitten“. Die Verwaltung warnt nun: So ein Eingriff könne „als Sachbeschädigung öffentlichen Eigentums gewertet werden“. Wer etwa beschädigte Äste oder andere mögliche Risiken erspäht, soll einfach einen Hinweis ans Rathaus schicken.