Am Montag sollen Apotheken bestreikt werden und deshalb geschlossen bleiben. Wie die Betreiber in Grünstadt, der VG Leiningerland und Eisenberg zu der Aktion stehen.

Georg Seidel ist der Inhaber mehrerer Apotheken, unter anderem auch der Apotheke im Globus in Grünstadt. „Wir werden uns an dem Streik nicht beteiligen. Unsere Apotheken bleiben regulär geöffnet, um die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten weiterhin zuverlässig sicherzustellen“, betont er. Da Apotheken eine besondere Verantwortung in der unmittelbaren Patientenversorgung trügen, Teil der Daseinsvorsorge seien und außerdem klaren gesetzlichen Vorgaben zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung unterliegen, habe man sich bewusst gegen eine Streikteilnahme entschlossen.

„Kunden zuverlässig versorgen“

„Gerade in der aktuellen Situation mit Lieferengpässen und hohem Beratungsbedarf halten wir es für wichtig, verlässlich erreichbar zu bleiben – ein Streik würde aus unserer Sicht insbesondere diejenigen treffen, die dringend auf Medikamente angewiesen sind“, meint Seidel. „Notwendige politische Veränderungen im Dialog mit der Politik müssen erreicht werden können, ohne die Versorgung der Bevölkerung einzuschränken.“

Auch Markus Puhl, der Inhaber der Markt-Apotheke in Hettenleidelheim, hat am Montag geöffnet. „Wir brauchen keine Neukunden, die nur deshalb zu uns kommen, weil ihre Stammapotheke geschlossen hat – wir wollen unsere Kunden zuverlässig versorgen“, betont er. Trotzdem stehe er ohne Einschränkungen hinter den Forderungen der Apotheker. „Der Apotheken-Verkaufspreis errechnet sich aus dem Apotheken-Einkaufspreis plus drei Prozent plus 8,35 Euro plus Mehrwertsteuer“, erklärt er und ergänzt: „Und um die 8,35 Euro geht es, die wurden seit 16 Jahren nicht erhöht, und die sind praktisch unser Verdienst.“

Die Apothekenverbände, insbesondere die ABDA (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände), fordern mit Protesten und Streiks eine Erhöhung des Apothekenhonorars von 8,35 Euro auf 9,50 Euro pro abgegebener Packung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels.

„Politiker interessiert das nicht“

Auch die Eistal-Apotheke in Eisenberg bleibt am Montag geöffnet. „Die Kommunikation in der Öffentlichkeit war zu gering, kaum einer der Kunden wusste, dass montags gestreikt werden soll. Wenn Kunden dann was brauchen und vor verschlossenen Türen stehen – das geht nicht“, sagt Sigrid Kruslin, die Inhaberin der Eistal-Apotheke.

Barbara Mersinger ist die Inhaberin der Stern-Apotheke in Kirchheim und der Bären-Apotheke in Grünstadt, die beide am Montag geöffnet sind. „Wenn wir schließen, trifft das nur die Kunden, die Politiker interessiert das nicht“, meint sie.

Gleichzeitig unterstützen alle Apotheker die inhaltlichen Anliegen der Apothekerschaft und informieren ihre Kundinnen und Kunden aktiv über die Hintergründe und Forderungen. Hierzu würden unter anderem Informationsmaterialien in den Apotheken bereitgestellt und bewusst das Gespräch mit Kundinnen und Kunden vor Ort gesucht.

Welche Apotheken im Donnersbergkreis sich am Streit beteiligten, steht hier.

