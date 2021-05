Seit der Eröffnung des Corona-Testzentrums in Grünstadt am 24. März sind 37 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, insgesamt wurde von 558 Bürgern ein Rachenabstrich genommen. Das Testcenter könnte weit mehr Testungen abwickeln. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim denkt wegen der geringen Auslastung sogar darüber nach, das Zentrum nicht mehr jeden Tag zu öffnen.

„Es läuft gut“, sagt Sina Müller, die Sprecherin des Landkreises Bad Dürkheim, es könnten sogar mehr Tests gemacht werden. Die Kapazität im Grünstadter Testcenter liege bei 70 Tests am Tag. Momentan seien es aber deutlich weniger Menschen, die getestet werden müssen.

Seit dem 3. April ist die Anzahl der Tests mit Ausnahme der Tage nach Wochenenden nicht größer als 30 gewesen. Die meisten Menschen kamen am Dienstag nach Ostern: Von den 53 Getesteten wurde bei acht das Virus festgestellt. Dienstag dieser Woche wurden nur 17 Patienten getestet. Man habe von Seiten der Kreisverwaltung deshalb sogar schon überlegt, nicht mehr jeden Tag zu öffnen, falls es konstant noch weniger zu testende Menschen werden. Das Testzentrum habe zwar von 16 bis 20 Uhr geöffnet, aber in der Regel sei bereits um 17 Uhr oder 17.30 Uhr Schluss. „Wenn der Bedarf wieder steigt, lassen sich die Öffnungszeiten auch wieder ausdehnen“, sagt Müller.

Wer getestet wird, entscheiden Hausärzte

Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Silke Basenach, zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung, in Grünstadt zu testen. Sie sagt: „Es war gut, ein zweites Testcenter im Norden des Landkreises zu eröffnen, als zweiten Anlaufpunkt, und es ist auch gut, dies weiter zu betreiben. Die Leute müssen nicht so weit fahren und es entlastet das Testzentrum in Neustadt.“

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) zieht ebenfalls ein positives Zwischenfazit. „Es war und ist wichtig, Infektionen zu erkennen, denn nur so können Infektionsketten unterbrochen werden. Darum ist es auch weiterhin wichtig, möglichst viel zu testen“, sagt er. Deshalb solle das Testcenter weiter betrieben werden. Personalnot herrscht bis jetzt nicht. Laut Sina Müller ist der Dienstplan mit Mitte Mai fix. Ärzte können sich aber weiterhin im Kreiskrankenhaus unter der Telefonnummer 06359 809−7515 melden. Immer ein Arzt ist für die Abstriche zuständig. Vier Helfer, die die Anmeldung übernehmen und in der Halle assistieren, kommen vom Deutschen Roten Kreuz und der DLRG, dazu kommen noch Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Wer auf Sars-CoV-2 getestet wird und wer nicht, entscheiden nach wie vor die Hausärzte. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. In erster Linie ist es relevant, ob man Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist oder Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen hatte. Bei Menschen aus den Risikogruppen oder medizinischem Personal reicht ein Kriterium. Aber auch sonst können Ausnahmen gemacht werden.

307 Menschen positiv

Die Tests werden einmal am Tag in ein Labor in Kaiserslautern gefahren, wo sie ausgewertet werden. Testergebnisse, die nicht eindeutig bestimmbar sind, werden wiederholt. Nicht in die Statistik eingegangen sind die Fälle am Kreiskrankenhaus. Hier wurden von den Mitarbeitern eigene Abstriche gemacht.

Seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus sind im Landkreis Bad Dürkheim 307 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Damit gab es seit gestern nur zwei Neuinfektionen im Kreis. 199 Patienten sind wieder genesen.

Bislang sind sieben Menschen aus dem Landkreis mit Sars-CoV-2-Infektion verstorben.