Seit 2016 gibt es in der Hauptstraße in Obrigheim gelb eingezeichnete Test-Parkbuchten. Daraus sollen nun feste Parkplätze werden. Anwohner sind dagegen. Sie fordern mehr Parkraum in diesem Gebiet. Und sie wollen, dass die Autofahrer am Ortseingang abbremsen.

Vor vier Jahren ist in der Obrigheimer Hauptstraße die Anzahl der Parkplätze reduziert worden. Mit gelber Farbe sind auf eine Initiative der Ortsgemeinde hin zehn versetzte Parkbuchten eingezeichnet worden. Es handelte sich um einen Verkehrsversuch. Nun aber sollen Fakten geschaffen werden: Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität Speyer stellten gestern Schilder auf, die für Freitag Markierungsarbeiten ankündigen.

Es werden mehr Parkplätze gebraucht

Christina Mohnsame, die in der Hauptstraße wohnt, findet es nicht in Ordnung, dass die provisorischen Parkplätze zur Dauer-Lösung werden. Sie sagt, es gebe zu wenig Parkplätze in der Gegend. Die Obrigheimerin führt an, dass es sich bei den Häusern in der Hauptstraße zum Teil um Betriebe handele, die Kundenparkplätze bräuchten, dass in der Hauptstraße auch Anwohner der Seitenstraßen parkten und die Besucher des nahen Rosengartens die Parkflächen ebenfalls nutzten. Wie es früher war, sei besser gewesen: Parken ohne eingezeichnete Buchten in gegenseitiger Rücksichtnahme.

Thorsten Iske berichtet, dass sich das Parken durch die testweise Regelung in die Haydnstraße verlagert habe und dort nun teils die Einfahrten der Anwohner zugeparkt würden. Er schlägt vor, schon ab dem Ortseingang (von Mühlheim kommend auf der rechten Seite) weitere Parkplätze auszuweisen: „So könnte man auch die Raser abbremsen“, sagt er – das sei im Hinblick auf die unübersichtliche Einfahrt aus der Haydn- in die Hauptstraße wichtig.

Anwohner wollen Sicherheit

Es stimmt: Wenn man an jenem Ortseingang von Obrigheim steht, hat man durchaus das Gefühl, dass die Autofahrer zu schnell sind, wenn sie ins Dorf einfahren. Die Polizeiinspektion Grünstadt hatte nach Beschwerden kontrolliert. Das Ergebnis einer 45-minütigen Verkehrskontrolle im Januar: „Kein Verstoß bei der Geschwindigkeit“, wie es auf Nachfrage heißt.

Die Anwohner sammelten in den vergangenen Jahren Unterschriften, schrieben E-Mails an die Orts- und an die Verbandsgemeinde, in denen sie darum baten, die Situation zu ändern, für mehr Parkraum und für mehr Sicherheit zu sorgen. Sie fühlten sich hingehalten, berichten Mohnsame und Iske – frei nach dem Motto: „Wir sind nicht zuständig, aber wir geben es weiter“. Der Grund für die Wegnahme der Parkplätze sei ihnen nie richtig erklärt worden, monieren sie.

Es geht ums Einscheren

Ortsbürgermeister Stefan Muth (SPD) begründet die Ausweisung der Parkbuchten auf RHEINPFALZ-Anfrage damit, dass Fahrern die Möglichkeit gegeben werden soll, bei Gegenverkehr einzuscheren. Das sei mit der alten Park-Situation nicht möglich gewesen: „Wenn fünf, sechs Autos hintereinander stehen, hat man keine Möglichkeit mehr, einzuscheren“, sagt er. Die Ortsgemeinde habe das seinerzeit beim Landesbetrieb Mobilität moniert – der dann den Vorschlag mit den versetzten Parkbuchten gemacht habe.

Muth sagt, die Anwohner hätten die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken zu parken oder Parkplätze zu bauen. Den Vorschlag, weitere Parkplätze am Ortseingang auszuweisen, kann er – auch mit Blick auf die Kurve an jener Stelle – nicht viel abgewinnen: „Parkplätze als Geschwindigkeitsbremse sehe ich problematisch.“ Zumal man bedenken müsse, dass gegenüber der Einfahrt Haydnstraße keine Parkbuchten ausgewiesen werden können, da man sonst nicht gut von dort auf die Hauptstraße einfahren könne. Das sei derzeit schon nicht so einfach. Die Ortsgemeinde habe bereits vor längerer Zeit eine Verkehrszählung mit einem Gerät des Kreises beantragt, informiert Muth. Er kann sich vorstellen, danach noch einmal beim Landesbetrieb Mobilität nachzuhören, ob er die Möglichkeit weiterer Parkbuchten oder Fahrbahnteiler für die Geschwindigkeitsreduzierung sehe. Für jetzt sagt er: „Es wird vorerst mal so bleiben.“

Es wird jetzt durchgezogen

Ins gleiche Horn stößt Hanns Gauch: „Wir werden die Parkbuchten jetzt weiß machen. Fertig.“ Dass es sehr lange gedauert hat, bis der eigentlich auf ein Jahr angesetzte Test sein Ende findet, streitet der Ordnungsamtsleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland nicht ab. Umso wichtiger sei es, jetzt zu handeln. Er weiß, dass sein Amtsvorgänger und der zuständige Kollege öfter vor Ort waren und es in der Vergangenheit seitens der Gemeinde und der Anlieger Änderungswünsche gab, die die Sache verzögerten. Die neuerliche Unmutsäußerung der Anlieger kann er aber nicht nachvollziehen: „Soll man jetzt wieder einen Rückzieher machen?“

Statt der zehn „gelben Parkbuchten“ sollen am Freitag nur neun weiße markiert werden – eine falle weg, weil ein Gewerbetreibender ansonsten Probleme beim Verlassen seines Grundstücks habe, sagt Gauch. Parkflächen wegzunehmen und Parkbuchten einzuzeichnen sei immer mit Problemen verbunden, schildert Gauch seine Erfahrung: „Das gibt immer Ärger.“

Er sichert zu, nächstes Jahr noch einmal über die Parksituation in Obrigheim reden zu wollen: „Aber wir werden nichts machen können, ohne den Landesbetrieb Mobilität.“ Und so einfach sei es auch wieder nicht, alle Zuständigen zusammenzutrommeln: „Wir kriegen nicht ständig Termine mit dem LBM.“