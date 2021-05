Das Anwesen Kunstmann am Schillerplatz ist verkauft und soll saniert werden. Erworben hat es eine Gruppe von vier Personen aus der Region. Mit dabei ist auch Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner, der sich als Privatmann engagiert und das Projekt als Teil seiner Altersvorsorge ansieht.

Nachdem der letzte Dauermieter vor zehn Jahren ausgezogen war, hatten die Geschäftsräume im Erdgeschoss des Anwesens am Schillerplatz leergestanden und der Zustand des Gebäude-Ensembles aus drei Häusern war immer schlechter geworden. Alle Bemühungen der Stadt, den Eigentümer zur Sanierung oder zum Verkauf zu bewegen, blieben erfolglos.

Erst jetzt im Februar habe sich die Lage geändert, informiert Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) auf Nachfrage. Der 63-jährige Besitzer habe Verkaufsbereitschaft signalisiert, nachdem Teile einer Decke heruntergebrochen waren und die Kreisverwaltung das Gebäude als unbewohnbar eingestuft hatte. Ein möglicher Investor sei auch gefunden worden, aber zu Beginn der Corona-Krise im März habe der Unternehmer seinen Betrieb einstellen müssen und das Vorhaben aufgegeben, informierte Wagner weiter.

Steuerberater gibt grünes Licht

Als nächste Investoren seien der Unternehmensberater Adrian Tabacki und der Optikermeister Florian Hofferer ins Spiel gekommen, die seit Anfang 2019 auch Inhaber des Eiscafés Rialto sind. Da der Eigentümer der maroden Immobilie öfter Gast im Café sei, habe sich der Kontakt ergeben, erklärt der Bürgermeister. Doch die Zwei hätten nach Prüfung der Sachlage erkannt, dass sie das Projekt allein nicht stemmen können und ihn gefragt, ob er nicht mitmachen wolle.

„Eine echte Herausforderung“, so Wagner, der in Mannheim Betriebswirtschaftslehre studierte und einen Abschluss als Diplom-Kaufmann hat. Dass er sich nun wirklich engagiert, sei auch der Reaktion seines Steuerberaters zu verdanken. „Überschaubares Risiko und große Chance“ habe die Einschätzung von Markus Schatto von der Kanzlei Roser in Grünstadt gelautet. Und weil es ein „super Projekt“ sei, mache Schatto auch mit.

Der Planer kommt aus Grünstadt

Nun waren die Interessenten zu viert. Eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) wurde gegründet, an der alle Partner den gleichen Anteil haben, wie Wagner informiert. Mit Christian Hennecke von Culturebridges Architects, die ihr Büro im ehemaligen Weinhaus Moser haben, hätten sie einen Planer gefunden, der sich mit der Sanierung alter Gebäude auskenne.

Am 19. Mai sei der Kauf beim Notar beurkundet worden. Den Kaufpreis will die Vierergruppe nicht verraten, die Sanierungskosten werden aktuell auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Drei Wohnungen und Gastronomie

Die Planung sieht vor, dass im Obergeschoss des Anwesens drei Wohnungen ausgebaut werden und im Parterre „Speise- und Weingastronomie“ einzieht, beschreibt Wagner das Konzept. Interessenten gebe es schon. Er sieht kein Problem darin, dass er als Bürgermeister an dem Projekt beteiligt ist. „Ein Haus kann ich kaufen, nur einen Betrieb darf ich nicht führen.“ Das Vorhaben sei gut für die Stadt und er „sehr glücklich“, dass hier endlich was passiert. Nachdem die Aufgabenteilung im Team gut sei, hält er die zeitliche Belastung für überschaubar und sieht keine Konflikte mit seinen Aufgaben als Bürgermeister.

Unter Denkmalschutz steht das Anwesen nicht, berichtet Architekt Hennecke. Da es in der Denkmalzone Stadtkern liege, habe der Denkmalschutz aber ein Mitspracherecht bei der Sanierung. Ziel sei es, so viel wie möglich von der alten Struktur des Anwesens zu erhalten, dessen drei Ursprungshäuser im Lauf der Jahrhunderte mehrmals umgebaut wurden. Das Eckhaus hält der Architekt für das älteste Gebäude des Ensembles. Die Ausstattung lasse vermuten, dass die Erbauer in guten finanziellen Verhältnissen lebten.

Das mittlere Haus ist gut 350 Jahre alt

Die Räume im Erdgeschoss wurden vor dem Zweiten Weltkrieg vom damaligen Kaufhaus Tisch und seit 1951 einige Jahrzehnte als Drogerie genutzt, wie im RHEINPALZ-Archiv nachzulesen ist. Von 1951 bis 1971 hatte hier die Familie Kunstmann ihr Geschäft, danach übernahm Franz Braun den Laden und legte den Schwerpunkt auf den Fotosektor. Im Bericht zur Geschäftsübergabe findet sich ein Hinweis auf das Alter des Anwesens: Die erste urkundliche Erwähnung des Baus, der das Stadtbild lange positiv prägte, wird mit 1665 angegeben.

In den 90er Jahren ist die Foto-Drogerie Braun aus- und der Drogeriemarkt Schlecker eingezogen. 2004 hat Schlecker den Standort am Schillerplatz aufgegeben, und der Laden stand bis 2006 leer. In jenem Jahr wurde das Restaurant Thai Corner eröffnet, das 2010 in die nördliche Fußgängerzone umgezogen ist. Seitdem stehen die Ladenräume unten leer, und im Februar aufgestellte Absperrgitter machen deutlich, dass der Verfall weit fortgeschritten ist. Bis alles wieder gut aussieht, wird es voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Wenn das Anwesen saniert sei, könne auch das Projekt Neugestaltung des Schillerplatzes angegangen werden, sagt Wagner. Der Platz wurde laut Denkmaltopografie um 1600 als Neumarkt angelegt und diente rund 400 Jahre lang als Marktplatz der Stadt. Seinen heutigen Namen erhielt er 1859.

Pläne für die Umgestaltung des Schillerplatzes hat die Stadt schon seit 2008 in der Schublade. Wegen des schlechten Zustands des Gebäudes Kunstmann wurden sie bislang nicht realisiert, informiert der Bürgermeister.