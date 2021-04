Fast ein Jahr ist es her, dass eine Investorengruppe den Kaufvertrag für das marode Anwesen am Schillerplatz unterzeichnet hat. Doch von Sanierungsarbeiten ist nichts zu sehen. Es tut sich nichts vor Ort, das Projekt ruht anscheinend. Doch der Schein trügt.

Bürgermeister Klaus Wagner ist als Privatmann einer der vier Investoren. Er hat zusammen mit Optikermeister Florian Hofferer, Steuerberater Markus Schatto und Unternehmensberater Adrian Tabacki eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet, die am 19. Mai 2020 das sogenannte Haus Kunstmann gekauft hat, dessen Geschäftsräume zehn Jahre leer standen. Mittlerweile haben im Innern des Anwesens schon erste Vorarbeiten für die Sanierung stattgefunden, wurde so manches Relikt aus vielen Jahrzehnten der Nutzung entsorgt, informierte Wagner auf Nachfrage. Auch sei der Plan für die Sanierung des Gebäudes fertig. Die Denkmalbehörde habe dem Konzept schon zugestimmt. Das Anwesen, das drei Häuser umfasst, steht zwar nicht unter Denkmalschutz, liegt aber in der Denkmalzone Stadtkern, so dass Auflagen gemacht werden können.

Probleme wegen des Brandschutzes

Etwas Probleme habe es dagegen mit der Genehmigungsbehörde beim Kreis wegen des Brandschutzes gegeben. „Brandschutz bei alten Häusern ist immer etwas schwierig“, meint Wagner. Doch er rechnet, dass diese Woche der Plan, den der Grünstadter Architekt Christian Hennecke erstellt hat, genehmigt wird und es dann den „roten Punkt“ gibt. In dem Anwesen, dessen ältester Teil aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt, sollen drei Wohnungen ausgebaut werden und im Parterre Speise- und Weingastronomie einziehen. Auch wenn es jetzt ein paar Wochen Verzögerung gegeben hat, hofft man noch, den Eröffnungstermin für das Lokal halten zu können: Kurz vor Ostern 2022 sollen die Türen aufgehen und die ersten Gäste bewirtet werden.

Gastronom gefunden

Die Bewirtschaftung der Gaststätte sei schon gesichert, wurde weiter informiert. Mit David Richter habe man einen Gastronomen mit Erfahrung gefunden. Auf Anfrage teilte Richter mit, dass er Gesellschafter und gastronomischer Leiter von drei Lokalen in Bensheim, Heidelberg und Plankstadt sowie einem Catering-Service sei. Laut Wagner wurde für die Grünstadter Gaststätte im März die Event GmbH Grünstadt gegründet und der Mietvertrag unterzeichnet. An der Gesellschaft halte der Gastronom 60 Prozent der Anteile, die vier Investoren je 10 Prozent. Am Dienstag vergangener Woche habe man sich mit Richter in Grünstadt getroffen, um die Gestaltung der Räume zu besprechen.

Die Sanierungskosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Um Zuschüsse haben sich die Investoren auch gekümmert. Im Rahmen des Leader-Programms der Europäischen Union zur Förderung der ländlichen Wirtschaft hat die Aktionsgruppe Rhein-Haardt das Vorhaben als „Regionale Gaststätte in einem historischen Gebäude“ auf ihre Projektliste gesetzt. Wenn die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dem Vorschlag zustimmt, gibt es einen Zuschuss von 150.000 Euro. „Aber den Förderantrag können wir erst stellen, wenn die Baugenehmigung vorliegt“, erläutert Wagner. Obwohl schon viel geschafft wurde, ist noch nicht alles in trockenen Tüchern für das Projekt im Herzen der Stadt. Aber anscheinend auf einem guten Weg.

Die Geschichte des Hauses

Der älteste Haus des Ensembles wurde 1665 erstmals urkundlich erwähnt. Aber über seine Nutzung bis zum Jahr 1862 ist bislang nichts bekannt. Damals eröffnete der Kaufmann Karl Konrad Theodor Tisch hier ein Geschäft für Spezerei- und Kurzwaren, das im Laufe der Zeit zum Textilhaus ausgebaut wurde und sich als Kaufhaus Theodor Tisch einen guten Namen machte. 1937 kauften die Brüder Breitwieser das Anwesen, und die Familie führte das Textilhaus bis Ende der 1950er Jahre weiter. Otto und Irene Kunstmann erwarben 1959 die Gebäude und verkauften hier zwölf Jahre Drogeriewaren. Ihr langjähriger Mitarbeiter Franz Braun übernahm dann 1971 das Geschäft und führte es bis in die 1990er Jahre. Danach nutzten verschiedene Mieter die Ladenräume, seit 2010 stehen sie leer.