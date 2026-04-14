Das Gewerbeamt Grünstadt bittet aktuell um Geduld bei Anträgen, Rückfragen und gaststättenrechtlichen Genehmigungen für geplante Veranstaltungen. Hintergrund sei, dass man derzeit mit einem „etwas kleineren Team als gewohnt“ arbeite, so die Stadtverwaltung. Es sei dem Amt demnach bis voraussichtlich Mitte Mai nicht immer möglich, alle Anliegen in der gewohnten Geschwindigkeit zu bearbeiten. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der digitale Weg per Mail der schnellste ist. Für persönliche Termine sollten Bürger vorab eine kurze Nachricht an gewerbeamt@gruenstadt.de schreiben. Bei dringenden Anliegen sollten Absender die Eilbedürftigkeit im Betreff vermerken; diese Fälle prüfte das Team vorrangig.