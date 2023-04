Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schüler am Leininger-Gymnasium in Grünstadt haben mit Aktionen viel Geld für die Ukraine gesammelt. Der RPR1-Rocker Sven Hieronymus hat es jetzt entgegengenommen – und erklärt, warum im Kriegsgebiet so unglaublich viel Asthma-Spray gebraucht wird.

Mit „Ihr rettet Menschenleben“ drückte Sven Hieronymus am gestrigen Dienstag seine Anerkennung gegenüber den Schülern des Leininger-Gymnasiums (LG) in Grünstadt