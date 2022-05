„Die Sunn bruzzelt heit wieder unn de Schorle werd warm“: Dieser Kommentar stammt von einem der über 500 Gäste auf dem Obrigheimer Sportplatz, die am Sonntag zum Frühschoppenkonzert der „Anonyme Giddarischde“ gekommen waren. „Mer fangen e bissele später o, weil manche vorm Spiegel nett wegkumme sinn und jetzt in der Schlange stehen“, entschuldigte sich Frontmann Thomas Merz alias Edsel, weil es nicht pünktlich losging. „Nach dem Warmup im Fritz-Walter-Stadion vor zwei Wochen sinn mer bestens motiviert, uffm Sportplatz in Owergum zu spiele“, sagte er. Die Band hatte beim Spiel des FCK gegen Dortmund II einen Auftritt. Die Gruppe nahm das Publikum mit auf eine Reise quer durch das Leben der Pfälzer, textsicher unterstützten die Besucher die Künstler. Das „Palzlied“, das spätestens nach dem Auftritt beim Fußballspiel in ganz Deutschland bekannt wurde, entwickelte sich angesichts der vielen Sangesstimmen in Obrigheim zu einem kollektiven Bekenntnis zur pfälzischen Identität.