OBERSÜLZEN. Das für Samstagvormittag geplante Konzert der Anonyme Giddarischde im Sülzer Tor ist abgesagt. Der SVO-Vorsitzende Norbert Bölger nennt auf Anfrage als Gründe das vermutlich schlechte Wetter und Corona. „Das wäre jetzt der achte Familien-Frühschoppen gewesen, aber er muss im Sinne der Gesundheit ausfallen“, erklärt er. Damit reiht sich die Veranstaltung ein in etliche kulturelle Aktivitäten, mit denen der Verein sein Jubiläumsjahr begehen wollte, darunter eine Schlagernacht, der Tanz in den Mai, ein Gulaschevent und ein Auftritt der Band Grabowski. „Leider bleiben wir jetzt auf 500 Eintrittsgläsern sitzen, die für zehn Euro auch gleichzeitig Tickets sein sollten“, erzählt Bölger. Wer so ein Glas mit dem Aufdruck „50 Jahre SVO“ haben möchte, kann es im Clubheim kaufen.