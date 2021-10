„Familienfrühschoppen“ nennt es der Sportverein Obersülzen – in der Realität ist es eine fette Party, bei der als Erfolgsgarant die „Anonyme Giddarischde“ aufspielen. Beinahe wäre es ein kleines Jubiläum geworden, doch 2020 musste der beliebte Frühschoppen, der tatsächlich zahlreiche Familien samt Nachwuchs anlockt, wegen Corona ausfallen. Um so mehr war am Sonntagmorgen zu spüren, dass die Lust auf gute Musik, auf Party und Geselligkeit größer als je zuvor war. Es gab keine freien Plätze als die Anonyme mit Frontman Edsel (Thomas März) mit ihren Liedern die Stimmung auf dem Sportgelände des SVO Obersülzen anheizten. Und klar, sie hatten auch die „Lewwerworschd“ und das „Pfalzlied“ im Gepäck, um ihre Fans, die meisten im Band-Shirt gekleidet, zu erfreuen.