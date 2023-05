Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er sich an seiner minderjährigen Schwägerin vergangen haben soll, steht seit Dienstag ein Mann aus dem Leiningerland vor Gericht. Am ersten Prozesstag ließ der Richter erkennen: Es gibt weitere Vorwürfe gegen den Mann. Sie scheinen ins Bild zu passen.

Viermal habe der Mann seine noch minderjährige Schwägerin vergewaltigt: Das steht in der Anklage, die Staatsanwalt Maximilian Schumacher am Dienstag bei Prozessbeginn in Frankenthal