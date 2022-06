In 65 Metern Höhe arbeitet selbst ein Dachdeckermeister nicht alle Tage. „Angst habe ich nicht in dieser Höhe, nur Respekt“, sagte Hans-Jürgen Waizenegger, Inhaber der gleichnamigen Grünstadter Dachdeckerfirma, am Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr. Da war der 53-Jährige zusammen mit seinem Mitarbeiter Michael Hofmeister, 53, gerade wieder mit der rund 100 Kilogramm schweren metallenen Arbeitskabine auf dem Boden gelandet. Ab 7.30 Uhr hatten die beiden in luftiger Höhe und leicht schaukelnd aus der Kabine Sturmschäden am bauchigen Turm der Grünstadter Martinskirche beseitigt. Manche Schieferstücke seien wieder befestigt und zirka 40 Schindeln aus Hunsrücker Schiefergestein ausgetauscht worden. Schwebend „an so einem Autolastkran habe ich erst zum vierten Mal überhaupt gearbeitet“, sagte Firmenchef Waizenegger. Gut fünf Minuten benötigt der Kranfahrer, um die Arbeitsbühne in die optimale Position nur wenige Zentimeter vom Turm entfernt zu bringen. Einmal oben, sei „kaum Zeit zum nach unten Schauen“, meinte er und lachte. „Toll aber war der Blick über die ganze Stadt.“ Oben konnte Waizenegger gleich auf seinen früheren Einsatzort schauen – das neu gedeckte Dach am Leininger Oberhof.