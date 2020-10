Zu einer Auseinandersetzung unter Hundehaltern ist es am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Sausenheimer Friedhofs gekommen. Wie die Grünstadter Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 59-jährige Frau bei ihr angerufen. Sie sei beim Gassigehen mit ihrem Hund von einem Mann angegriffen und beleidigt worden, teilte die Frau mit. Zur Abwehr habe sie Pfefferspray eingesetzt.

Vor Ort trafen die Polizisten die Anruferin und einen 65-Jährigen an. Der Mann hatte eine blutende Wunde im Gesicht sowie eine Augenreizung. Der 65-Jährige schilderte die Situation anders: Er sei von der 59-Jährigen getreten worden und habe eine Ladung Pfefferspray abbekommen. Bei der Auseinandersetzung ging es wohl um den freilaufenden Hund des Mannes.