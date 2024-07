Das Königsangeln ist beim Eisenberger Fischerverein Forelle eine alte Tradition. Einst ging es vor allem ums gegenseitige Messen. Inzwischen spricht man nicht mehr von Wettbewerbs- oder Sport-, sondern von Gemeinschaftsfischen. Worauf es ankommt und was die Teilnehmer daran fasziniert.

Beim alljährlichen Königsangeln traten Vereinsmitglieder am Sonntag gegeneinander an. Wer den längsten und schwersten Fisch an der Leine hat, wird beim Fischerfest Ende Juli zum Fischerkönig