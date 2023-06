Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Hettenleidelheim einen 76-Jährigen ertappt, der angetrunken Auto fuhr. Die Beamten berichten: Ein Atemtest ergab bei dem Senior einen Wert von 1,0 Promille, deshalb musste er zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Aufgefallen war der Mann den Einsatzkräften, weil ihm ein Fahrfehler unterlaufen war: Er hatte beim Vowärts-Einparken sein Auto in einen Graben gesetzt.