Trotz starker Fest-Konkurrenz in umliegenden Gemeinden und Ferienzeit konnten sich die Organisatoren des Vereins Leben und Wohnen in Steinborn (LWS) wieder über ein gelungenes Angerfest freuen. Am Samstag hatte es zum 37. Mal auf dem Zentrumsplatz stattgefunden.

Viele freiwillige Helfer des Vereins sorgten am Getränke- und Grillstand für das leibliche Wohl der Besucher, die teilweise auch zum ersten Mal den Weg nach Steinborn gefunden haben. Für eine weitere kulinarische Bereicherung sorgten die Pfadfinder vom Stamm Franz von Sickingen gemeinsam mit ihrem Förderverein. Ihr Langosch, eine Spezialität aus der ungarischen Küche, stieß auf gute Resonanz beim Publikum. Dabei handelt es sich um einen in Öl ausgebackenen Hefeteigfladen, der je nach Geschmack herzhaft mit Käse, Schinken oder Knoblauchsoße belegt wird. Die süße Variante hingegen wird mit Schokocreme oder Puderzucker gereicht.

Auch ein Ballonweitflug wurde angeboten. Groß und Klein füllten die Karten aus, die mit den Ballons auf die Reise geschickt wurden. Wer wollte, konnte sich auch ganz schmerzlos ein Tattoo verpassen lassen. Statt spitzer Nadelstiche erfüllten Aufkleber mit verschiedenen Motiven hier ihren Zweck und haben überdies den Vorteil, dass sie ein überschaubares Verfallsdatum haben.

Für die Musik sorgte DJ NoG, mit Klarnamen Normen Geissert, den das tanzende, vorwiegend jüngere Publikum erst gegen ein Uhr gehen ließ. Manche hätten sicher gerne die Nacht durchgetanzt.