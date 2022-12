Mit dem Hund nicht allein, sondern in einer Gruppe wandern gehen und dabei auch noch ein Rätsel lösen – wer darauf Lust hat, wird beim Hundesportverein Grünstadt fündig. Der möchte so was künftig in loser Folge anbieten. Die Premiere am Zweiten Advent war ein Erfolg.

Krimiwanderung – diesen Titel haben die Verantwortlichen beim Hundesportverein ihrer neuen Idee verpasst, bei deren Umsetzung sie mit viel Kreativität zu Werke gehen. Eingeladen sind Teams aus Hund und Mensch, deren Aufgabe besteht darin, einen Kriminalfall zu lösen. Dafür sind nicht nur die grauen Zellen der Zweibeiner gefragt, sondern auch die Spürnasen der Vierbeiner. Also „Soko Wuff“ ermitteln sie zusammen und bekamen es bei der Premiere am Zweiten Advent gleich mit einer Entführung zu tun – nämlich der des Weihnachtsmanns.

Ausgangspunkt und zugleich „Tatort“ war das Vereinssportgelände im Grünstadter Stadtpark. Das war im Vorfeld zu einer Weihnachtswerkstatt umfunktioniert worden, aus der der Weihnachtsmann plötzlich und spurlos verschwand. Die Aufgabe war klar: Sieben Teams aus Hund und Mensch hefteten sich an die Fersen des Entführten– allerdings erst, nachdem jeder mit einem Dienstausweis ausgestattet worden war. „So konnten sich die Mitglieder der Gruppe vorab vorstellen“, erklärt Vereinsvorsitzender und Ausbildungswart Andreas Beck, der zusammen mit seiner Stellvertreterin Tanja Kaluza die Einsatzleitung übernahm.

Spurensuche mit sechs Stationen

Anschließend war eine Spurensuche mit sechs verschiedenen Stationen angesagt. Auf einem rund sieben Kilometer langen Rundweg über den Grünstadter Berg galt es, Hinweise zu erschnüffeln und auszuwerten oder einzusammeln. An der Weihnachtswerkstatt übernahmen die Hunde die Führung und folgten mit ihren feinen Nasen den Spuren eines ersten „Verdächtigen“ am Wegesrand. Dabei standen das Wandererlebnis und das Rätseln zwar im Vordergrund, laut Beck gab es aber stets Zeit für Tipps und Tricks zum ganz normalen Alltag mit dem Hund.

Diese kamen vor allem von Kaluza, die auch den Welpenkurs des Vereins leitet. Neben der Spurensuche ging es darum, das Verhalten der Hunde, die sich vorher nicht kannten, positiv zu steuern. Die Leinen-Führung in der Gruppe war ein Thema und es wurde den Vierbeinern gezeigt, dass sie manchmal einfach warten müssen, wenn „ihr“ Mensch das gerade möchte. Das alles wurde an diesem Tag laut Beck aber spielerisch vermittelt, mit viel Spürsinn und auf eine unterhaltsame Art.

Weitere Veranstaltungen geplant

Neben der Verbesserung der Kommunikation zwischen Zwei- und Vierbeinern war die Veranstaltung als Gruppenerfahrung für Hundehalter aus der Umgebung gedacht. Nach gut drei Stunden „Ermittlungsarbeit“ erreichte die „Soko Wuff“ wieder das im Vereinsheim eingerichtete Hauptquartier und konnte anhand aller gesammelten Hinweise, Alibis und Informationen über mögliche Motive das Rätsel um den verschwundenen Weihnachtsmann lösen. Gute Nachricht also: Die Bescherung muss dieses Jahr nicht ausfallen.

Unter den Teilnehmern seien sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene gewesen und es habe viel positives Feedback gegeben, erzählt Beck. Nicht zuletzt deshalb sind schon einige ähnliche Motto-Veranstaltungen für Fasching, Ostern oder den 1. Mai geplant.

Info

Näheres zum Hundesportverein Grünstadt gibt es im Internet unter www.svog-gruenstadt.de.