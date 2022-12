Der TuS 1897 Sausenheim ist ein Verein mit Tradition und stets steigenden Mitgliederzahlen. Obwohl die Pandemie nicht spurlos an dem rund 800 Personen starken Verein vorbeigegangen ist, blickt der Vorstand optimistisch in die Zukunft.

Wer Sport beim TuS treiben will, der muss sich in manchen Sparten zunächst mit einem Platz auf der Warteliste begnügen. Petra Mayer, zweite Vorsitzende des Vereins, freut sich über das große Interesse und kennt den Grund dafür: „Bei uns ist es sehr familiär. Zudem bieten wir Kurse und Angebote für Kleinkinder ab 15 Monaten mit ihren Eltern bis hin zu Personen im Rentenalter an.“

Das breitgefächerte Angebot mache den Verein so beliebt, sagt die 52-Jährige. Auch wenn beim TuS zahlreiche Fußballmannschaften jedweden Alters trainierten, sei er zudem für seinen Breitensport und weitere Turn- und Sportangebote bekannt. „Bei uns können auch Nichtmitglieder an einigen Angeboten teilnehmen“, erzählt die stellvertretende Vorsitzende.

Es gebe derzeit viele Anmeldungen. So viele, dass der Verein sich über mehr Übungsleiter freuen würde. „Wir bieten auch Ausbildungen für Übungsleiter an“, betont Mayer.

Große Nachfrage nach Angeboten

Vielleicht habe die große Nachfrage etwas mit der Pandemie und den damit einhergehenden Vorschriften zu tun, die es phasenweise nicht erlaubten, Sport im Verein zu treiben. Vielleicht gebe es da nun einen Nachholbedarf. Das vermutet zumindest Mayer. Zwar hätten sich in der Pandemie anfangs Mitglieder auch umorientiert, das habe sich aber nun wieder zum Positiven gewendet und die Menschen freuten sich darauf, gemeinsam Sport zu treiben oder sich im Verein zu engagieren.

Generell stünden hinter dem TuS viele treue und ehrenamtliche Helfer. „Bei ihnen möchte ich mich herzlich bedanken. So viele arbeiten im Hintergrund und halten den Verein zusammen“, lobt Mayer das Engagement des Sausenheimer Vereins, der neben vielen Kursleitern unter anderem für Pilates, Zumba, Tischtennis und Aerobic 15 Übungsleiter im Breitensport und 21 Trainer im Fußball beschäftigt.

Damit künftig auch Menschen mit Beeinträchtigung beim TuS trainieren können, möchte der Verein Integrationsgruppen anbieten. Mayer: „Wir sind in Gesprächen. Dazu benötigen wir aber extra ausgebildete Trainer und natürlich sind Spenden und Sponsoren willkommen. Besser gesagt: Wir benötigen welche.“

„

Gemeinsam sind wir stark“

Damit der Verein seine Vorhaben umsetzen kann, läuft etwa bis Ende Februar wieder die „Stickerstars“-Aktion. „Es gibt ein Sammelalbum und Sticker unserer Spieler aus den einzelnen Mannschaften können in Hettenleidelheim bei Rewe erworben werden“, sagt Mayer. Die Sticker seien im Supermarkt entweder im Fünfer-Set oder als Sammelband erhältlich. Mayer hofft, dass die Aktion, die 2016/2017 erstmals stattfand, gut angenommen wird.

Es sei wichtig, sich zu engagieren und als Verein präsent zu sein. So beteiligte sich der Verein kürzlich am Sausenheimer Advent und verkaufte Waffeln. Der Erlös fließe in ein örtliches Projekt. Mayers Wünsche an das Christkind: „Weiterhin viele helfende Hände und den Verein gut in die Zukunft zu führen. Gemeinsam sind wir stark.“

Adventskalender

Im „Adventskalender“ versteckt sich hinter jedem Türchen ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet.