Was will der „Künstler“ damit wohl sagen? Bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar haben unbekannte Täter Hinweisschilder, eine Metalltür sowie eine Leuchte mit dem Schriftzug „Smoke“ beziehungsweise „Gzuz“ im Parkhaus der Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg beschmiert. Darüber hat die Polizei Kirchheimbolanden am Donnerstag informiert. Sie schätzt den Schaden auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich.

Größere inhaltliche Bedeutung misst sie den Schriftzügen nicht bei. Bei Gzuz handelt es sich um den Namen eines Rappers. Möglich, dass da ein „Fan“ einfach Werbung für die Shisha-Einweg-Vapers machen wollte, die Gzuz neben seiner Musik ja auch in seinem Bauchladen anbietet. Ob er bei der Eisenberger Stadt- beziehungsweise VG-Verwaltung da aber die richtige Zielgruppe ins Visier genommen hat? Wohl eher nicht. Die hat das Ganze nämlich bereits zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise, Telefon 06352 9112700.