Andreas Blatner will nächste Woche mit seinem Wohnmobil an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um Hilfsgüter für die Flüchtlinge aus der Ukraine hinzubringen. Am heutigen Freitag und am Samstag sammelt er im Leininger Pfad 15 in Mertesheim Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel für Babys und Frauen, Decken, Schlafsäcke und geladene Powerbanks. Diese will der Betreiber des Corona-Mobils Leiningerland am Dienstag kommender Woche mit zwei Mitfahrern an die Grenze bringen. Blatner ist russlanddeutscher Pfälzer. Er ist im heutigen Kasachstan aufgewachsen und kam 1990 als Kind nach Deutschland. Seine Motivation ist, den Jüngsten zu helfen: „Die Kinder sind die Leidtragenden. Sie können nichts dafür“, sagt er. Blatner kündigt zudem an, dass künftig keine Corona-Schnelltests mehr in Asselheim am Weingut Mayerhof durchgeführt werden. Das Testzentrum in Grünstadt bleibt weiterhin geöffnet.