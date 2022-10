In der Ramser Straße in Hettenleidelheim ist es am Donnerstagmittag zu einem größeren Brand gekommen. Kurz vor 12 Uhr ist der Notruf bei der Feuerwehreinsatzzentrale eingegangen. Als die Rettungskräfte eintrafen, quoll bereits dicker Rauch aus dem Anbau eines Einfamilienhauses. Wie der Einsatzleiter der Wehr auf Anfrage mitteilte, war die Sauna des Anwesens in Flammen aufgegangen. Zum Glück habe sich da zu dem Zeitpunkt niemand aufgehalten. Allerdings habe sich der Qualm ausgebreitet und Rauchgas sei in den Wohnbereich eingedrungen. Das dort lebende ältere Ehepaar sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Mit den Löscharbeiten waren insgesamt rund 40 Wehrleute beschäftigt. Sie kamen in einem Dutzend Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, weshalb die Ramser Straße von 12 bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden musste. Das Gebäude sei unbewohnbar. Laut Einsatzleiter werden die Eheleute nach ihrem Krankenhausaufenthalt bei ihren Kindern unterkommen.