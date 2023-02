In der Verbandsgemeinde sammeln die Hexen am Schmutzigen Donnerstag Spenden für den guten Zweck und besuchen die hiesigen Grundschulen. Das sind die Pläne der Hexen.

In Hettenleidelheim werden die Hettrumer Grubehexe am Donnerstag zum 29. Mal durchs Dorf ziehen. Los geht’s um 9 Uhr. Gegen 9.30 Uhr besuchen sie die Kindergärten. Zur Pause um etwa 10 Uhr sind sie an der Grundschule und lehren die Kinder das Hexeneinmaleins. Um 11.11 Uhr wird das Rathaus gestürmt, danach ist ein Banküberfall geplant.

Anschließend tummeln sich die Hexen auf den Hettrumer Straßen. Außerdem wollen sie die Geschäfte heimsuchen. Die Männer werden gebeten, sich mit ihren schönsten Krawatten zu schmücken. Fasnachtskichelcher werden an Spender verteilt, das Geld geht dieses Jahr an den Wünschewagen vom ASB, das Kinderhospiz „Sterntaler“ und „Friends of children Nepal“.

In Ramsen werden die 1986 gegründeten Stumpfwaldhexen an Altweiberfasnacht für den guten Zweck auf die Straße gehen. Sie besuchen die ortsansässigen Unternehmer sowie – auf Einladung – auch Privatleute, und sie halten Autofahrer an. Bei diesen Gelegenheiten gehen sie auf Krawattenjagd, sie nehmen aber auch Spenden entgegen. In diesem Jahr soll das gesammelte Geld hälftig an die Grundschule Ramsen für ein Zirkusprojekt und an den integrativen Kindergarten in Göllheim für eine Nestschaukel gehen.

Das ungefähre Tagesprogramm: Nach dem Start um 8 Uhr auf dem TuS-Parkplatz beginnt die Sammelaktion. Um 10.30 Uhr besuchen die Hexen den Kindergarten und das Altenheim, um 11 Uhr stürmen sie das Rathaus. Ab 12.11 Uhr stehen auf dem in den Hexenplatz verwandelten TuS-Parkplatz Hexentaufe und Hexentanz an. Ab 13 Uhr wird bei Geschäftsleuten und Autofahrern Geld gesammelt, um 20.11 Uhr beginnt die Altweiberparty in der Eistalhalle.

Die Eisenberger Hexen bieten ab 11.11 Uhr auf dem Marktplatz Musik und Hexensuppe. Wer mitessen will, soll sein eigenes Geschirr mitbringen. Sammelbüchsen haben die Hexen auch schon Anfang Februar in den Geschäften aufgestellt. Mit dem Erlös werden wir Kinder in Eisenberg unterstützt.

Die Asselheimer Grottehexen stehen zwischen 9 und 11 Uhr am Dorfanger in der Dorfmitte. Dort sammeln sie Spenden für das Bad Dürkheimer Hospiz.

Das Grünstadter Rathaus stürmen die Sausenheimer Hexen am Donnerstag um 9.11 Uhr. Anschließend fliegen sie nach Sausenheim und positionieren sich vor der Bäckerei Barbarossa. Die Hexen sammeln dieses Mal Geld für die Dorfverschönerung. Außerdem besuchen sie die Grundschule und Kita in Sausenheim.