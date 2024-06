Auf dem Dach gelandet ist in der Nacht auf Mittwoch das Auto einer 26-Jährigen, nachdem sie – aus Richtung Grünstadt kommend – am Eingang des Obrigheimer Ortsteils Albsheim vor einer Bahnüberführung die Böschung hochgefahren war. Warum sie von der Fahrbahn abgekommen war, ist laut Polizei unklar. Allerdings war sie angetrunken. Der Promille-Wert wird per Blutproben-Analyse erst noch ermittelt. Sie kam mit leichten Verletzungen davon und musste ihren Führerschein abgeben. Ihr Auto hat wohl nur noch Schrottwert.