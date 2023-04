Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stundenlang haben sie am Wochenende in Höhe der Firma Dradura (ehemals Drahtzug) in Altleiningen wieder geschaufelt und gehämmert: Die Mitglieder der Amphibienschutzgruppe bauten Zäune auf, die verhindern, dass Erdkröten, Grasfrösche und Teichmolche auf der Wanderung zu ihren Laichgewässern massenweise überfahren werden.

Östlich der L 520 installierten die Freiwilligen am Weiher eine 100 Meter lange Barriere und oberhalb im Wald weitere 190 Meter. Dazu wurden insgesamt 36 Eimer eingegraben, in die