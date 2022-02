Bald sind sie wieder auf Wanderschaft – die Kröten und Frösche. Sie hüpfen und kriechen zu ihren Laichgewässern, in denen sie selbst einst geschlüpft sind. Beim Überqueren von Straßen werden dabei regelmäßig Tausende Tiere überfahren oder durch den Strömungsdruck, der ab Tempo 30 entsteht, getötet. Amphibienschützer wollen helfen und brauchen ihrerseits Hilfe.

„Wir wollen auch dieses Jahr wieder Schutzzäune am Drahtzugweiher in Altleiningen und am Eiswoog in Ramsen aufstellen“, sagt Anita Bastian, die Zweite Vorsitzende des Naturschutzbundes Nabu Eisenberg/Leiningerland. Für den Aufbau der mobilen Barrieren und das Einbuddeln von Eimern, in die die Amphibien fallen sollen, brauchen die Naturschützer dringend Helfer. Auch für das spätere Kontrollieren der Behälter entlang der Zäune und das abendliche Aufsammeln der Tiere unter anderem von Parkplätzen und Straßen wird tatkräftige Unterstützung benötigt. „Viele Ehrenamtliche haben sich wegen Corona von den Aktivitäten zurückgezogen“, klagt Bastian und bittet Freiwillige, sich zu melden.

Aufbau erfolgt an zwei Samstagen

Die Zäune werden gestellt: in Ramsen am Samstag, 26. Februar (Treffpunkt: 10 Uhr am Eiswoog), und in Altleiningen am Samstag, 5. März (Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Parkplatz von IT Welding). Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an info@nabu-eisenberg-leiningerland.de oder für Ramsen bei Ruth Wölke, Telefon 06351 6556 (lange klingeln lassen), oder für Altleiningen bei Ulrike Klett, Telefon 0172 8022313.